Las redes sociales no han dejado pasar la campaña de la ONG The Humane Society: un corto animado con un conejo llamado Ralph que cuenta su día a día en las pruebas de laboratorios para testear productos.

La campaña tiene como objetivo concientizar sobre la crueldad de las pruebas en animales y desincentivar el consumo de los productos que realicen dichas prácticas para su producción.

La realización audiovisual, que cuenta con la participación de Taika Waititi, Ricky Gervais, Zac Efron y Olivia Munn, es tendencia mundial hace una semana con el hashtag #SaveRalph.

Por lo mismo, usuarios de redes sociales viralizaron una campaña que la misma organización llevó a cabo hace casi 10 años, pero con una protagonista diferente.

En abril de 2012, una activista animalista llamada Jaqueline Trade se sometió por 10 horas a los mismos experimentos que se llevan a cabo en animales para testear productos cosméticos.

Trade fue arrastrada con una cuerda alrededor de su cuello, alimentada a la fuerza mientras su boca era mantenida abierta con ganchos de metal sujetos a una correa alrededor de su cabeza, recibió inyecciones y le rasparon la piel mientras le pusieron distintas lociones experimentales.

Desde la ONG señalaron que “es alarmante que la experimentación con animales siga siendo legal en el 80% de los países”. En tanto, Zac Efron hizo un llamado a “trabajar juntos para ayudar a los animales”.

Meet Ralph. He’s had a tough life, which isn’t surprising given he’s used as a cosmetics tester. Let’s work together to help animals just like Ralph by signing @HSIGlobal’s petition. Link in bio. #SaveRalph pic.twitter.com/ognxTCAsZN

— Zac Efron (@ZacEfron) April 7, 2021