“Complejo de superioridad moral”: Canadiense “hizo pebre” a santiaguinos tras visitar Chile

Cada vez se hacen más comunes las reviews tras visitar un país y, esta vez, fue el turno de Chile, cuyas características fueron repasadas una a una por un turista canadiense.

En un explicativo hilo, el visitante de Canadá hizo una completa revisión sobre los aspectos que más le gustaron del país, y otros que no le parecieron.

“Ok, amigos, he estado en Chile y Santiago desde hace algún tiempo, pensé en hacer un hilo sobre la ciudad/país”, comenzó escribiendo el usuario tras @BasedNikoBellic.

El canadiense comenzó su lista con una serie de aspectos que no le gustaron de la cultura chilena. Así, explicó que el país está “increíblemente lejos de la civilización”, señalando que Chile “literalmente está al fin del mundo”, con una distancia de 15 horas de vuelo desde Europa y 11, desde Norteamérica.

Por esta misma razón, el turista explicó que nunca consideraría vivir en el país, ya que las temperaturas en verano son demasiado altas.

En cuanto al acento chileno, el canadiense explicó que si bien “no fue tan horrible como la gente me advirtió, personalmente encuentro que los caribeños son mucho peores“, advirtiendo que el español chileno “tiene un toque fuerte y no es el más fácil de practicar”.

Respecto a la vida nocturna, el usuario indicó que “apesta”. “Se supone que es verano y apenas se encuentran lugares grandes, no hay acción. Los clubes del centro de Santiago no impresionaban en absoluto (…) definitivamente está muy por debajo de Colombia, México y otros destinos de LATAM“, agregó.

Otra arista que no gustó del todo fue la comida chilena, la cual llamó “normal”, señalando que tenemos poca gastronomía propia. Además, indicó que la población “es bastante fría”, argumentando que somos diferentes de los demás latinos y la gente de Chile “parece tener un complejo de superioridad”.

Como último punto negativo, indicó que “la gente está politizada y despierta (…) La gente está demasiado tatuada, lemas de anarquismo y comunismo por todas partes, cambio climático, feminismo, patriarcado, lo que sea”.

El turista canadiense indicó que dentro de los puntos que hacen de Chile un gran destino es que “está bien organizado y limpio”, a un nivel que comparó la realidad chilena con un país del primer mundo. Destacó además que Santiago es una “ciudad moderna y segura”.

Sobre el paisaje natural, el usuario señaló que destaca en ese aspecto por ser uno de los mejores países en cuanto a la naturaleza, encontrando gran variedad a lo largo de Chile.

Finalmente, el turista mencionó en esta lista, fue la belleza de las mujeres chilenas, a quienes catalogó como “las más atractivas”, además de destacar el manejo del inglés de los ciudadanos chilenos.

Como resumen, el turista aclaró que si bien no lo convertiría en un lugar recurrente para ver, si quieres naturaleza y chicas de pelo oscuro, este es tu lugar.

[THREAD] Ok folks, I have been in Chile 🇨🇱 and Santiago for some time now, thought I'd do a thread on the city/country as it flew under the radar in LATAM Twitter. Just my personal take; pic.twitter.com/6ivUe4Zk1B

— Niko Bellic (@BasedNikoBellic) February 19, 2024