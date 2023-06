Carabinera tiktoker se hizo viral tras responder sin filtro a grosero insulto: “Así me trataban en Santiago y peor”

“Ay qué emoción. Por primera vez en la vida que me lo dicen a mí“, partió diciendo la carabinera Caterine en su video que actualmente acumula más de 570 mil reproducciones en TikTok.

La creadora de contenido está pronta a alcanzar los 250 mil seguidores en la red social, donde saca risas llevando los trends del momento a las situaciones cotidianas con su hija o a las peripecias que le pueden ocurrir en su trabajo.

Sin embargo, en esta ocasión se tomó el tiempo a responder el comentario del usuario identificado como @balto34, quién insultó a Caterine, ya que -según él- el tipo de anteojos que usa tienen una connotación despectiva.

Respuesta de la tiktoker

De acuerdo con este hater, los lentes de la carabinera son “lentes de mara…”, sin embargo, la autora del video respondió con su característico humor.

“Es que ustedes saben, cuando uno está acostumbrada a que nos traten así porque así me trataban en Santiago y peor, además que esa palabra siempre la asocian a otra palabra y juntas como hermanas hacen la frase … que ustedes saben”, dijo.

Pasando de la emoción a la tristeza, ambas fingidas, siguió diciendo: “Pero que vengan a ofender mis lentes, nooo porque más encima me encantan. Además, ni siquiera tienen la culpa de ser como la dueña… no, eso no quería decir. Quería decir que no tienen la culpa de tener esa pinta”.

Con más de 5 mil comentario cuenta dicho video, en donde sus seguidores defendieron y halagaron los anteojos que usa. “Y yo creyendo que este dorado le da un toque tan elegante, pero bueno, es lo que hay”, cerró con un gesto de diva la carabinera.

Entre los comentarios más destacados está el @el.tio.firejaguar, quién le escribió entre risas: “Quizás quiso de decir “de marca” una vez me paso en wsp”.

