“He roto la tele, por favor, regálame una”: Divertida carta de niño al Viejito Pascuero descolocó a su mamá

Una usuaria de TikTok relató la cómica carta que escribió su hijo de 9 años al Viejito Pascuero, en la cual admitió un par de travesuras en total sinceridad.

Se trata de una madre española, quien es conocida en la red social @mami.de_tres, quien leyó la carta del mayor de sus hijos, Miguel, y que calificó como “terrorífica”.

“Bro, he roto la tele, ha sido sin querer. Por favor, regálame una. Mi madre está a full con este tema”, expresaba el escrito.

Es por ello, que el pequeño Miguel no dudo en admitir a Papá Noel que “este año me he portado medio medio”, situación que no lo detuvo para pedir de regalo algunos videojuegos.

Sin embargo, el pequeño no dudó en dejar entrever el mal comportamiento de su hermano menor, asegurándole a Santa Claus que habría mentido en su carta.

“Ya te he dicho cómo me he portado. Yo no miento, soy muy sincero, para bien y para mal. Algunos no son tan sinceros, pero tú ya te has dado cuenta. Eres listo, bro”, detalló.

Tras realizar sus peticiones correspondientes, Miguel volvió a recalcar la urgencia de una televisión nueva, pero solo por el enojo de su madre, ya que a él no le interesaba mucho.

“Bro, ha habido un problemilla con la tele que yo sin querer la rompí, fue un accidente y no va a volver a pasar (…) Pero a mí no me importa verla así, se ve perfectamente. Pero mi madre está a full, por eso quiero una tele nueva. A mí no me importa”

Finalmente, el niño de 9 años terminó cómicamente su carta con “Te lo agradezco, eres un jefe. PD: Yo he sido sincero, no te miento, Santa”.

Revisa el video aquí:

