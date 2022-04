“Se fue todo a la mier…”: Viralizan llamativo cartel de carnicería que bromea con la inflación

El aceite, la bencina, el arroz y la carne. Estos son solamente algunos de los productos que han tenido un brusco aumento de precio en Chile y en varios países de Sudamérica.

El alza se da en gran parte por la inflación, tema que no da respiro en Argentina y que fue aprovechado por una cuota de bastante humor por un carnicero en Río Negro, provincia ubicada al sur de la nación trasandina.

El hombre en cuestión es Exequiel García, empleado de Hereford Carnicerías, que tuvo la ocurrencia de aprovechar este preocupante tema para exponer un llamativo cartel en las afueras del local.

“Oferta: Ninguna. Se fue todo a la mier…”, escribió el trabajador. Solamente horas después, la fotografía subida al Facebook del emprendimiento se viralizó por las redes sociales.

Pero no es todo, ya que también la carnicería abordó la poca venta de carne en estos días por la Semana Santa, fecha en que una gran cantidad de creyentes opta por comer pescado en todas sus comidas.

“Coma carne en Semana Santa. Ya no es pecado, es un milagro”, puso en un segundo anuncio.

En entrevista con La Nación, la dueña del local, Alejandra Contreras, relató que el ideólogo de toda la propuesta de marketing fue el propio Exequiel, quien trabaja como carnicero en el lugar desde hace varios años, pero que también colabora en la publicidad.

“Llegó acá porque se quedó sin trabajo y vino a darme una gran mano, hasta trabajó un tiempo por un sueldo bastante bajo. En dos meses hizo milagros, el negocio dio un giro de 180 grados gracias a su capacidad como carnicero y su gran carisma con la gente”, contó la propietaria.

En relación a la repercusión que ha tenido las viralizadas imágenes, Contreras afirmó que “nos pone muy felices el alcance, por todo lo que a publicidad se refiere. Lo que me alegra el alma es que ‘Exe’ sea conocido tal cual es, un buen pibe y excelente trabajador. ¡Espero que no me lo roben!”, añadió.