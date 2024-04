Censista contó que fue despedida tras video cruzando estero en Villa Alemana: “Ojo con lo que suben”

Una censista, quien compartió a través de la red social TikTok una complicada experiencia tratando de cumplir con su trabajo en el Censo 2024, comunicó que fue despedida.

El video se puede apreciar en su cuenta @genessismica, donde la joven compartió un video de más de nueve minutos y que tiene más de 435 mil visualizaciones: “Hola, me tienen censando acá y estoy como en un estero y tengo que cruzar para el otro lado para censar, donde no sé si son casas o unas tomas”, indicó la mujer.

La protagonista del video fue en solitario a tratar de cumplir con el Censo en una aislada zona y de muy difícil acceso en Villa Alemana, Región de Valparaíso.

Joven censista fue despedida por video

Luego de que el registro fuera viralizado, la joven comunicó a través de la misma plataforma digital que había sido despedida. “Ojo con lo que suben en instituciones públicas”, manifestó.

“Restringí los comentarios porque me despidieron del Censo por este videito, no suban cositas nombrando o usando indumentaria de sus instituciones, en especial si son públicas. Agradezco mucho a mis coordinadores que me defendieron a morir y esto no fue con mala intención, fue de chacota, perdón si se mal interpretó”, señaló.

Por último, la joven manifestó que el motivo del despido fue el video y que la culpa o responsabilidad de quedar sin trabajo no fue de sus jefes directos, sino que la decisión de desvincularla habría sido por órdenes de mayor rango en la institución.

#chile #fyp ♬ sonido original – genesita @genessismica OJO CON LO QUE SUBEN EJ INSTITUCIONES PUBLICAS restringí los comentarios porque me despidieron del censo por este videito, no suban cositas nombrando o usando indumentaria de sus instituciones, en especial si son publicas, agradezfo mucho a mis coordinadores que me defendieron a morir y esto no fue con mala intención, fue de chacota, perdon si se mal interpretó #censo

Síguenos en