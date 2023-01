Unidos por la cerveza: Pareja protagonizó petición de matrimonio en una cervecería y les dieron un año gratis

Una pareja se robó todas las miradas en la segunda jornada del Bierfest Kunstmann, una de las fiestas cerveceras que se realiza en la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos y que recibió a estos dos enamorados.

Luego de planearlo junto a los organizadores del evento, el novio, José, decidió subir al escenario que tenía preparado el evento para pedirle matrimonio a su polola, Camila, con una canción de Coldplay de fondo.

Inmediatamente todo el público se emocionó y les aplaudió esperando el sí de la novia. Acompañados de los presentadores del show en vivo, todos los asistentes celebraron el acto de amor.

Pero la felicidad no terminó ahí, ya que la pareja que lleva 8 años y medio de relación y es oriunda de Concepción, recibió un regalo del dueño de la cervecería, Armin Kunstmann, quien decidió darles como un año de cerveza gratis para que disfruten de la nueva etapa.

“Mi familia me molestaba porque me decían que había pedido pololeo de manera muy fome, entonces se me ocurrió hacerlo en el escenario y pedírselo con show, con todo, algo de lo cual uno después se acordara por siempre”, confesó el novio a CHV Noticias.

A lo anterior agregó que si bien el anillo lo tenía guardado, se le “ocurrió en el momento”.

En relación al regalo de la cervecería, José comenta que nunca se lo imaginó cuando tomó la decisión. “Esto no fue esperando que me regalaran algo, sino que fuera algo bonito para Camila (la novia), para que lo recordara siempre”.

Revisa el video aquí: