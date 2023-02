“Inolvidable”: Chilena desata ola de comentarios tras publicar antigua foto con Chayanne en zunga

Durante el pasado fin de semana, una mujer chilena se viralizó en redes sociales tras publicar una antigua fotografía en playa junto a Chayanne.

Todo partió cuando el cantante puertorriqueño se refirió a la tendencia de vender cojines con su figura estampada. “He visto que subieron muchos memes con esta almohada, ¿Quién la tiene? Manden su foto con la suya”, escribió a través de Twitter.

Una de las respuestas más populares provino desde Chile, pero no se trataba de una almohada. De acuerdo a la publicación de una usuaria, identificada como Jocelyn Corada, expuso un registro del año 1993 cuando ella apenas tenía 23 años.

“El mejor recuerdo (…) Inolvidable. Gracias por tu simpatía y cariño. Con esa foto me he lucido por décadas. Y no existían redes sociales, así que guardada como hueso de Santo”, comentó la mujer en el tuit.

En la postal se observa al intérprete abrazándola en un sector costero, sin embargo su ajustado traje de baño acaparó las miradas de los y las internautas. Rápidamente, la imagen se viralizó en redes junto a una serie de comentarios.

“Gracias por ese regalo”, “no me pregunten de qué color era nada”, “Chayanne es todo lo que está bien en esta vida”, “muchacha! Qué lujo!” y “Omg que suerte tuviste”, fueron algunos de las reacciones.