Chilena vive en Corea del Sur y lloró en TikTok al confesar que extraña el pan: “Lo echo tanto de menos”

A poco de cumplirse siete meseses desde que emigró a Corea del Sur, una tiktoker chilena conmovió al llorar porque extrañaba la tradicional gastronomía de nuestro país.

Se trata de Carla Urriola, una joven de 22 años que voló durante 32 horas hasta el país asiático para realizar un programa de vacaciones y trabajo (Working Holiday Program).

Visiblemente emocionada, la creadora de contenidos contó que todo comenzó cuando vio un video en la plataforma: “Estoy triste porque acabo de ver el vídeo de una niña chilena (…) estaba como contando de su día y mostró que estaba comiendo su desayuno con pan hallula con queso, jamón y palta“.

Chilena en Corea del Sur: “Puede sonar muy estúpido”

“Ustedes no me van a creer…”, advirtió antes de hacer una emotiva confesión producto de su nostalgia. “Pero yo me puse a llorar porque echo tanto de menos el pan“, señaló en la red social.

“Aquí en Corea del Sur existe el pan de molde con multigrano y toda la cuestión, pero no es pan chileno, no es una hallula, no es una marraqueta“, recalcó Urriola, dejando claro su gusto por la típica preparación.

Finalmente, la joven cerró con una sincera reflexión: “Imagínate vivir 21 años comiendo tres panes diarios y que un día para otro no comas más, es que puede sonar muy estúpido, pero es que ustedes no entienden. Esto de estar viviendo sola en el extranjero no me está gustando“, concluyó.

