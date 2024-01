Chilena en shock al conocer cómo es un colegio público en Letonia: “No se lo van a creer”

Un chilena quedó en shock al conocer cómo es un colegio público en Letonia, Europa, y se volvió viral en TikTok al mostrar todas sus comodidades.

“Les voy a mostrar algo que no se lo van a creer en Chile”, dice la joven llamada Rosario en el video. “Esto es un colegio público en Letonia. De enseñanza media, high school… público, para que vean lo que es”, continuó.

Así es un colegio público en Letonia

Acto seguido, la joven mostró el moderno establecimeinto escolar europeo, una llamativa y grande construcción, rodeada de ventalanes y a la entrada una escultura de un mundo con luces.

Según mostró, cuenta con estacionamiento, un gimnasio full equipado para realizar diferentes deportes, entre otras comodidades para los estudiantes que asisten.

“Cuando los políticos tienen moral”, “si así es el colegio público, no me quiero imaginar el particular. Así es cuando el gobierno invierte en educación”, “cómo quieren que en Chile sean así los colegios públicos, si toda la plata se la llevan a las fundaciones”, “la gran diferencia es que los políticos no se roban los impuestos, lo usan en lo que se debe”, fueron algunos de los comentarios.

#educacion #viajera ♬ Nocturne (Chopin) calm piano solo – もつ @rosario.veme El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA 2022 considera que el sistema educativo de Letonia 🇱🇻 es altamente equitativo. Significa que el sistema educativo de Letonia logra un rendimiento general más alto y minimiza el impacto del estatus socioeconómico de los estudiantes en su rendimiento. Cabe destacar que Letonia 🇱🇻 es un país pequeño de tan solo 1.8 millones de habitantes y cuentan con el apoyo económico de la Unión Europea. #letonia

