“Es una maravilla”: Chilena sorprendió con comparación del sistema de salud de EE.UU. y el del Chile

Una chilena tiktoker, que vivía en Estados Unidos y que regresó a nuestro país, sorprendió con su opinión sobre los sistemas de salud.

Belén Morales, una profesora que estuvo viviendo y haciendo clases en tierras norteamericanas, relató su experiencia a través de un video que se viralizó en TikTok, e hizo un llamado a valorar lo que ofrece la cobertura en la salud pública.

“Me fui de Estados Unidos y me vine a vivir a Chile, y una de las cosas que he disfrutado más por lejos, obviamente a parte de la familia, es ir al médico o al doctor”, enfatizó.

Según explicó, “es maravilloso ir al médico, irte a hacer tus chequeos, ir a hacer exámenes o llevar a tu hijo y no estar preocupándote“.

Las diferencias del sistema de salud

Y es que en su vivencia, una de las principales complicaciones a la hora de necesitar ayuda médica en el país de Norteamérica es si “el seguro me lo cubrirá y si no me lo cubre, qué deuda millonaria me van a hacer pagar y en cuántos años la tendré que pagar“.

“Así estaba yo en Estados Unidos”, añadió Belén Morales, confesando que incluso “a veces da hasta miedo ir al doctor por lo mismo, porque no sabes cuánto te va a salir y te dan medicamentos extremadamente caros que tu seguro no cubre”.

Pero en el territorio nacional el cambio fue radical y valoró que haya “un sistema de salud público, en donde hacerme un examen que allá en Estados Unidos me costaba 300 dólares y aquí me cueste 3 dólares“.

“Es verdad que el sistema de salud aquí en Chile perfecto no es, pero, por favor, comparado con el de Estados Unidos, el sistema de salud de Chile es una maravilla“, concluyó a modo de reflexión.

