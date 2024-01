Chilena viviendo en Hawái desató polémica al afirmar que está “cansada” de los turistas

Una joven chilena residente en Hawái, Estados Unidos, encendió el debate en TikTok al asegurar que está “cansada” de la llegada de turistas al archipiélago volcánico ubicado en el Océano Pacífico central.

Se trata de Malia Luna, una tiktoker con ascendencia hawaiana definida como “biracial” que reaccionó al video de un estadounidense, quien tras recorrer los 50 estados de su país natal calificó a la isla como uno de los “menos amigables”.

La respuesta de la creadora de contenidos no tardó en llegar y manifestó que los turistas no son bienvenidos: “¿Por qué la gente se sorprende tanto cuando llegan a Hawái y se encuentran con que la mayoría de las personas que vivimos acá no los queremos?”.

Chilena viviendo en Hawái: “El sobreturismo destruye nuestras islas”

“Literalmente, llevamos años diciendo que por favor dejen de venir. No solamente estamos cansados de los turistas por su actitud, su falta de respeto, sino también porque con el turismo destruyen nuestras islas. El sobreturismo destruye nuestras islas y corales”, acusó.

En esa línea, advirtió que la gente allá “no es amigable como lo muestran en las películas” y aunque aclaró que, aunque sabe que llegan turistas con ganas de aprender y respetar, aquellos son la minoría. “Así que no se sorprendan si vienen y se dan cuenta que no los queremos“, concluyó.

La publicación de Malia por supuesto no pasó desapercibida y, al día de hoy, acumula cerca de un millón de reproducciones y más de 3 mil comentarios. Varios de ellos cuestionando los dichos de la tiktoker.

Tiktokers reaccionaron a video: “¿Tu familia pudo llegar y los demás no?”

“¿O sea tu familia sí pudo llegar como turista pero los demás no pueden?”, “yo enterándome que la dueña de Hawái es chilena” y “¿no es el turismo una de las cosas que más dinero aporta a Hawái?”, fueron algunos de los escritos que dejaron los usuarios en la publicación.

Mira el registro a continuación:

