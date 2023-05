Chilena trabaja 60 horas a la semana en granja en Australia y reveló cuál es su salario: “No soy esclava”

Manejar un tractor o cosechar repollos son parte de las actividades de Valeria, una tiktoker chilena que trabaja en una granja en Australia y que se hizo viral en TikTok tras contar su experiencia.

“El ambiente laboral es muy bueno y, a pesar de que las jornadas laborales son extensas y hay días que son muy pesados, ha sido muy buena experiencia y muy bueno para el bolsillo“, relató en uno de los videos que circuló en la red social.

La joven también explicó que trabaja entre 50 y 60 horas por semana, aunque su sueldo dista mucho de ser mal remunerado, pues su salario alcanza hasta los 29 dólares australianos por hora.

Traducido a moneda nacional, el monto llegaría a los $15 mil pesos, llamando la atención de los usuarios por lo que la mujer llega a ganar en apenas 60 minutos de trabajo en el país oceánico, monto que podría a llegar en total a los $3.600.000 en un solo mes.

“No es lo normal ni lo común”

“Mi trabajo oficial son 38 horas, pero como hay que dejar la cosecha lista en esta temporada, el jefe me da la posibilidad de tomar horas extra, la cual estoy tomando por completo porque estoy en periodo de ahorro”, señaló.

De esta forma, aunque la jornada laboral completa en Australia es de 38 horas, la creadora de contenidos puntualizó que este tipo de horario “te da para tener un sueldo digno y tener vida después del trabajo”.

Por tal motivo, Valeria explicó que la razón de estar trabajando hasta 60 horas es porque está en un trabajo que es por temporada y que solo dura dos meses. “Es en el campo y puedo viajar varios meses sin la necesidad de tener que trabajar por todo lo que estoy ahorrando. No soy esclava, no me están obligando“, recalcó.

“Es mi decisión trabajar esa cantidad de horas, pero que quede claro que no es lo normal ni tampoco lo común en Australia“, puntualizó la tiktoker en el video que acumula cerca de 60 mil reproducciones.

Mira los videos a continuación: