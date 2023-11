Chilena contó “trauma” que vive por su nombre y se volvió viral en TikTok: “¡Trágame tierra!”

En TikTok se ha hecho viral el divertido relato de una chilena. La joven contó los “traumas” que ha vivido por tener el mismo nombre de una famosa cantante.

“He vivido 24 años de mi vida con la presión de llamarme Jennifer López. Sí, me llamo Jennifer López, canto y bailo también… Ahora, que lo haga bien es otra cosa”, partió diciendo.

La publicación, disponible en la cuenta @jlohoneyskin, acumula más de 58 mil reproducciones y cientos de comentarios.

“Imagínense, llevo escuchando lo mismo toda mi vida y tengo que hacer como que me da risa y no me da risa”, agregó después.

El relato de la chilena: “Me da vergüenza ir al médico”

La tiktoker relató distintas situaciones donde se ha sentido incómoda por su nombre. Por ejemplo, no puede ir a una consulta médica tranquila.

“Uno de mis mayores traumas es ir al médico, porque ahí te llaman por microfonito y están todas las personas sentadas. Entonces una está ahí y dicen ‘María Soto pase al box no sé cuanto, Juanito Pérez pase al box no sé cuanto’, pero cuando me van a llamar a mí… ¡trágame tierra!“, confesó.

En ese sentido, afirmó que “ustedes dirán tantos años y ya te acostumbraste… no, todavía no me acostumbro. Me da vergüenza ir al médico y que me llamen por el microfonito”.

“La gente se paraba, miraba y yo como ‘señora, no sea ridícula, ¿usted cree que Jennifer López va a venir al Integramédica de La Florida?’, obvio que no”, agregó.

Otro momento de incomodidad ocurre cuando pasan la lista de estudiantes en la universidad, especialmente si tiene compañeros o profesores nuevos.

“En la universidad todos los semestres tienes profes nuevos o no te tocan con los mismos compañeros, entonces, que pasen la lista para mí es terrible. No falta el profe desubicado que también te tira una talla“, expresó.

“Hablemos de otra cosa y esto lo siento como una presión social. O sea, llamarte Jennifer López… ustedes saben lo que ella tiene asegurado. Digamos que yo no es que le haga mucho honor a su nombre con eso, entonces, es una presión para mí. Lo siento, Jennifer López“, cerró la chilena.

