Chilena en Suecia impactó con las llamativas costumbres del país europeo: “¿Cómo que no hay botillerías?”

“Cosas de Suecia que mandarían a un chileno a coma”. Ese es el título de un viral que publicó la usuaria @daniela.lorenzo en TikTok, chilena que vive en el país europeo y que se encargó de enumerar aquellas cosas que más sorprenderían a los compatriotas en dicho territorio.

Si bien siempre se bromea con que los países del viejo continente son más desarrollados en todo sentido y que, por tanto, Latinoamérica está al debe, este video llegaría a confirmar la hipótesis.

¿Somos el mejor país de Chile? Tal vez. Pero Daniela impactó al revelar, por ejemplo, que la educación universitaria es gratis en Suecia e incluso te dan dinero por ello.

Sin más preámbulos, revisamos las diferencias culturales entre ambas naciones:

El primer punto, según dijo, es que en Suecia “el alcohol solamente lo puede vender el Estado y casi no hay el fin de semana”. Así tal cual.

“Systembolaget tiene el monopolio estatal de los alcoholes. Solamente ellos pueden vender cualquier bebida que tenga más de 3.5 grados de alcohol. Abre de lunes a viernes hasta las seis o siete de la tarde, el sábado hasta las tres de la tarde y el domingo no abre“, explicó.

Continuando con su listado, agregó que en dicho país “la gente vende cosas en la calle sin supervisión”.

“O sea, hay gente que deja las cosas afuera de su casa, le pone precio y un lugar al que tienen que depositarle. No hay nadie mirando ahí si alguien paga o no. Simplemente confían en que la gente lo hace, y lo hace”, contó.

Por otro lado, y es un punto muy importante a favor para los suecos, es que allá “no solamente no hay que pagar para estudiar, sino que también te dan plata. Obvio que eso está financiado por los impuestos, pero a la larga es muy conveniente”, mencionó.

En concreto, “la universidad te da más o menos 300 lucas mensuales así gratis, como beca, y otra plata más, como 700 lucas que sí son un préstamo (no es obligatorio y puedes simplemente no tomarlo y no hacer nada)”.

El dinero, aclaró, “no es para pagar la educación, sino que para todo lo demás. Tu arriendo, comida, ropa o alcohol. Esta plata no hay que justificarla y se devuelve con intereses muy bajos”.

“Pero cómo que no hay botillerías, no entiendo”; “ayyy no, demasiado comuniztah Suecia” y “acá en Chile todo eso sería inconstitucional”, fueron algunos de los comentarios.

