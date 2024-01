Chileno en Australia protagonizó tragicómico incidente con 200 vacas: "Cómo te explico..."

Un ciudadano chileno residente en Australia protagonizó un divertido momento que registró y se hizo viral los últimos días en la red social TikTok.

Benjamín Ponce, quien actualmente vive en la ciudad de Tasmania, trabaja en una granja y, según relató, cientos de vacas se escaparon del recinto y tuvo que correr para llevarlas de vuelta.

“Se acaban de escapar como 200 vacas“, comenzó relatando en la plataforma, en un tono cómico pero también con preocupación. “Alguien les dejó abierto, no sabemos quién”, complementó.

En esa línea, añadió: ” El problema es que se escaparon a la carretera, entonces es un peligro para las vacas y para los autos“, dijo mientras grababa la ruta que se emplaza frente al lugar.

Afortunadamente, el hecho tuvo un buen desenlace y el esforzado compatriota logró su cometido. “¡Ahí vienen todas! ¡Vamos, señoras, avanzando!“, exclamó mientras los animales ingresaban.

Para cerrar, el chileno desclasificó una breve conversación que tuvo con su jefe tras el incidente. “Mi jefe me pregunta ‘¿ustedes no fueron los que abrieron la puerta?’ y yo como ‘amigazo, cómo te explico que estas vacas me dan pega, lo que menos quiero es que se vayan‘”, expresó.



