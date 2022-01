Los últimos días, el video de un joven colombiano celebrando el cumpleaños de sus perros dio la vuelta al mundo. Y es que no se trataba de cualquier persona.

José Luis Matos, un hombre en situación de calle conocido como “Choco”, conmovió a las redes sociales al mostrar su amor y dedicación para celebrar el nuevo año de vida de uno de sus perritos, Shaggy, con una torta y gorros de cumpleaños en la ciudad de Bucaramanga, Colombia.

En el video se le puede ver en una escalera de la calle realizando la celebración que, además, incluyó velas y el clásico cántico de “feliz cumpleaños” para culminar con besos y abrazos para sus mascotas, una acción que bastó para enternecer a los usuarios de las diferentes redes sociales.

Un ser humano así, solo puede merecer lo mejor de esta vida y la otra.😔❤🧡🐕🐶 pic.twitter.com/8Ly0mAHkps — 𝕯𝖗 𝕮𝖚𝖗𝖗𝖚𝖒𝖊𝖔🦎 (@CurrumeoMD) January 8, 2022

“Mis dos perros son mi vida”

Los platos, velas y cubiertos que Choco utilizó para la celebración de Shaggy fueron encontrados en las calles de la ciudad en la que vive hace 10 años, según relató a El Heraldo, medio que recogió su historia.

“Shaggy llegó hace cuatro años a mi vida. Me lo encontré en el parque de los leones con una señora que me colabora con el concentrado de los perros cuando yo no tenía. Ella me prestó un collar, yo me lo traje y después llegó el dueño, me lo quitó, se lo llevó, y después el perro volvió a mí”, comentó sobre una de sus mascotas.

“La Nena significa latido de mi corazón y el Shaggy es cada respiración. Él para mí es la vida. Mis dos perros son mi vida entera. Yo renuncio a la comida con tal de que ellos estén bien. Son mi familia. Cómo no los voy a amar si son la vida mía”, continuó.

De vivir violencia intrafamiliar a las calles de Barranquilla

José Luis tiene 25 años y tuvo una infancia dura. Se crió con su mamá y su padrastro en Barranquilla, misma ciudad en la que dejó su casa y comenzó a vivir en las calles.

“Decidí irme por violencia intrafamiliar. Con mi padrastro discutía y mi mamá me golpeaba por todo, hasta si me quedaba viendo televisión con algún amigo en su casa, entonces me fui de la casa a los 10 ó 12 años”, contó al medio colombiano. “Yo soy habitante de la calle desde que me salí de casa”, detalló.

Pese a que confesó que hubo un tiempo en que cayó en la adicción, admitió que ese ya es un tema superado y que, incluso, no fuma ni un cigarrillo. Es más, aseguró que en los animales es capaz de encontrar la esperanza para ser mejor.

Por otro lado, el joven también contó que sus animales “van conmigo a todos lados. Me representan la luz de esperanza. Mis perros no dejo que me los maltraten y ahorita justo me encontré a un perrito que una vez rescaté. Me gusta mucho ayudar a las personas”.

El futuro de Choco y la ayuda de redes sociales

Gracias a que su video se volvió viral, el joven reveló que está pensando en varios planes a futuro. “Estamos planeando colocar una fundación para perros. A mí me ha ayudado mucha gente con mis animales, cuando se han enfermado hay un doctor que les tiene mucho cariño y siempre los ha cuidado”.

Además, agregó que “ahora puedo dedicarme a generar contenido, por eso quiero que me sigan en mi cuenta de Instagram (@joseluis.matos.7906). También quiero estudiar la carrera de música porque deseo trabajar para una empresa responsable”.

Por otro lado, a través de su Instagram, el joven agradeció las muestras de apoyo y cariño que ha recibido los últimos días.