Para no perder la micro: Chofer creó grupo de WhatsApp para avisarles a sus pasajeros dónde está

Ha sido toda una sensación en redes sociales debido a su innovadora y solidaria idea. Un chofer de micro en Argentina decidió crear un grupo de WhatsApp para avisarles a sus pasajeros en qué parte del recorrido se encuentra y, de esa manera, ellos no tengan que esperar mucho rato en los paraderos.

Así lo dio a conocer un usuario en Twitter, quien relató su experiencia en este particular chat.

“Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer. Me agregó al grupo de WhatsApp del bondi (micro) donde el loco te avisa por dónde anda así no te clavás en la parada como un pelotudo”, escribió el usuario @julyrossi20.

Junto a esto, el sujeto añadió los audios que el conductor envía para alertar a los pasajeros: “Chicos, vamos, estamos llegando a 9 de Julio. Vamos que hoy sí llegamos tarde, cuando vean el colectivo se van a dar cuenta“, es parte de los mensajes que envía.

Aunque luego, el propio protagonista de esta historia aclaró que no escribe o graba audios mientras maneja.

Cómo nació la idea

El creador de este grupo y chofer de la famosa micro, corresponde a Miguel Cantero de 48 años. Según consignó Infobae, su idea surgió porque “una mañana, a dos señoras casi les roban mientras esperaban el colectivo en una de las paradas y cuando me lo contaron les pedí el teléfono para avisarles, antes de iniciar el recorrido, que estaba saliendo así podían calcular el tiempo y no tenían que esperar”.

Posteriormente, este chat llamado “Vamos que llegan tarde” comenzó a hacerse famoso entre el resto de los pasajeros, quienes al notar que siempre se encontraban con Miguel como conductor, después pidieron sumarse a la plataforma. Actualmente son 77 las personas que son parte del grupo.

De acuerdo con su forma de operar para efectivamente avisar dónde se encuentra, Miguel detalló que “activo la ubicación en tiempo real cuando pongo la unidad en marcha y ellos saben por dónde voy, pero siempre les pido que estén atentos y que los que ya subieron vayan avisando por dónde pasé, en caso de que falle la app de la ubicación, así ninguno llega tarde al trabajo”.

22 años como chofer

Este chofer se desempeña en dicha función desde hace 22 años. Todo porque un día decidió que quería conducir una micro y que ese era su propósito después de haber probado en el rubro gastronómico.

“No sé qué me llamó la atención, en realidad. No hay colectiveros en mi familia: Mi mamá es enfermera, mis tíos policías municipales, nada que ver… Pero a mi me gustó pensarme manejando un colectivo y aquí estoy. Una vez que se empieza a trabajar, uno se da cuenta de que le presta un servicio a la gente. No hay que olvidar que eso es lo que hacemos”, declaró.

Finalmente, entre sus motivaciones para haber levantado esta iniciativa del grupo de WhatsApp, sostuvo que además de estar centrado en un tema de seguridad, la idea es que “nadie llegue tarde a su trabajo y pierda el presentismo o, en el peor de los casos, su trabajo por la demora. El tiempo vale oro y hay que respetarlo“.