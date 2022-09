Cocinar pollo con jarabe: El insólito reto viral en TikTok que puede provocar la muerte

Un peligroso desafío llegó a TikTok. No es primera vez que algo así ocurre, sin embargo, en este caso involucra un medicamento que es vendido sin receta médica y cuyo consumo en exceso puede incluso derivar en la muerte.

Se trata del “Sleepy Chicken”, lo que en su traducción significa “pollo dormido”, y consta en cocinar un trozo de esta carne junto a un jarabe para la tos llamado NyQuil que produce diferentes efectos en las personas.

Esta situación llevó a que Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA) emitiera una alerta para advertir de los riesgos asociados a este insólito trend, asegurando que diversos adolescentes han debido acudir a recintos médicos para su atención después de consumir este producto.

De acuerdo con lo señalado por la FDA, el “hervir un medicamento puede hacerlo mucho más concentrado y cambiar sus propiedades de otras formas. Incluso si no come el pollo, la inhalación de los vapores del medicamento mientras cocina podría causar que niveles altos de los medicamentos entren en su cuerpo“.

Lo anterior también podría traducirse en daños a los pulmones. En concreto, si una persona realiza esta preparación, puede llegar a consumir una cantidad peligrosamente alta de este medicamento sin siquiera darse cuenta.

Es ahí donde radica principalmente la preocupación, ya que “tomar dosis más altas que las recomendadas del medicamento común para la alergia sin receta (OTC) difenhidramina (Benadryl) puede provocar problemas cardíacos graves, convulsiones, coma o incluso la muerte“.

Por otro lado, la cuenta de NyQuil utilizó sus redes sociales para instar a dejar de repetir este desafío, asegurando que “no respaldamos el uso inapropiado de nuestro producto”.

“NyQuil es un medicamento de venta libre que trata los síntomas nocturnos del resfriado común y la gripe. Debe tomarse según las indicaciones usando la taza de dosificación provista, sin exceder las 4 dosis en 24 horas“, sentenciaron.

Consumer safety is our number one priority, and we do not endorse inappropriate use of our product. NyQuil is an OTC medication that treats nighttime symptoms of the common cold & flu. It should be taken as directed using the dosage cup provided, not to exceed 4 doses in 24 hrs.

— NyQuil & DayQuil (@NyQuilDayQuil) September 20, 2022