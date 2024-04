Colombiana comparó citas y confesó si prefiere hombres compatriotas o chilenos: Este fue su análisis

Una colombiana residente en Chile se volvió viral luego de hacer una detallada comparación de las citas que ha tenido con hombres colombianos y chilenos.

A través de su cuenta de TikTok, la estilista identificada como Tatiana compartió un video respondiendo a un pregunta que le hacen con regularidad y habló desde su experiencia, aclarando que no quiere “generalizar ni herir a nadie” con su opinión.

En el primer punto de sus análisis se refirió a cómo se aborda la seriedad de los romances. Así explicó que “el hombre chileno es un hombre que no le gusta mucho el compromiso, pero cuando se compromete es de verdad, a diferencia del colombiano. El hombre colombiano se compromete muy fácil a muy corta edad y eso dura muy poco“.

“El hombre chileno no se hace padre tan joven, cuando son padres son responsables. He visto varios casos en mi entorno. Muy pocas veces he sabido de un hombre que no esté pendiente, no sea presente“, acotó.

Las mejores citas

Por otra parte, Tatiana habló de las citas con el sexo opuesto y las grandes diferencias que encontró entre uno y otro, destacando en gran medida la caballerosidad de los representantes nacionales.

“El chileno es muy gentil, muy caballeroso. Antes de conocer a mi esposo tuve algunas citas y la verdad que podría decir que las mejores citas las he tenido en Chile, muy caballeros, entregan lo mejor“, aseguró.

En ese sentido, la mujer señaló que con los chilenos puede hablar de “temas importantes” y, en esa misma línea, señaló que “lo que una mujer llama un ‘hombre interesante’, lo viví en Chile”.

Finalmente, y con respecto a sus compatriotas, criticó que “desde la primera cita uno más o menos sabe qué es lo que quiere”, y que en comparación con chilenos, “son un poco más lanzados en ese sentido”.

