“Me hizo sufrir”: Colombiana confesó en TikTok las 5 cosas que recomienda NO hacer en Santiago

Mariana Galán es una ciudadana colombiana que se encuentra viviendo en Santiago y que a través de sus redes sociales intenta guiar a los extranjeros sobre las costumbres de Chile.

En un video subido a su cuenta de TikTok, la caribeña relató las experiencias que la han llevado a identificar estos 5 comportamientos que a los chilenos no les gustan.

¿Qué cosas no hacer en Santiago?

“La primera y por la que me gané el regaño del siglo”, comienza diciendo la joven, quien luego relató que en un día de piscina, sus vecinos no la dejaron poner música con un parlante.

“O sea, no poner música en la piscina de la unidad. Que a los vecinos le molesta, que poner la música bajita, no que mejor traiga sus audífonos, que mucho desorden”, continúo diciendo Galán.

“Uno acostumbrada a que en Colombia en todos lados hay música y bulla, yo quería poner música para estar relajada, pero no, acá no se puede”, sentenció la tiktoker.

Luego, mencionó lo complejo del cambio de moneda, argumentando que es más simple si “todo está a luca”. “Mil pesos chilenos es igual que mil pesos colombianos y así no se complica nadie”, sentenció.

“Tercera, y esta me hizo sufrir”, dijo la joven, explicando que el uso del modismo “me regala” la ha metido en problemas.

“Cuando vaya a una tienda, no diga ‘me regala’. Ya me pasó, pero me dijeron ‘aquí no regalamos nada’”, dijo la usuaria de TikTok.

La cuarta advertencia de la joven tiene relación con la timidez de la población nacional, la colombiana mencionó que los mejor es “no mirar a los ojos a nadie y no saludar”. Como quinto punto, la joven mencionó la diferencia en el comportamiento vial de sus compatriotas con el de los chilenos.

“En Colombia no respetamos las normas de tránsito”, dijo la tiktoker, que luego cuestionó el porqué no cruzar por los pasos habilitados, “espere, 5 minutos no le van a quitar nada”, concluyó la joven.

