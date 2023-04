Completo italiano de Chile se impone entre los diez mejores hot dogs del mundo, según ranking internacional

Sin duda, el completo es uno de los platos predilectos por muchos chilenos, quienes ven en ese alimento una manera rápida y rica de saciar el hambre.

Y si bien es 100% chileno, este último tiempo se ha popularizado mucho alrededor del mundo gracias a las redes sociales, que ayudan a masificar este plato típico de nuestro país mediante influencers y creadores de contenido del mundo que lo prueban y califican.

Así pasó hace un tiempo con Luisito Comunica, quien hizo noticia tras probar y calificar completos en su paso por Viña del Mar.

Y este sábado, el completo italiano fue calificado por internautas como uno de los hot dogs más apetecidos de todo el mundo, con una puntuación de 4.2 estrellas de cinco.

Así lo demostró TasteAtlas, un portal que funciona como guía experiencial de viajes para conocer las comidas típicas de los lugares donde los visitantes llegan.

A través de Twitter, los usuarios posicionaron al completo italiano chileno en el puesto número cuatro de los diez mejores hot dogs de todo el mundo, justo después del perro caliente colombiano.

“Aparecen bajo varios nombres, como original o italiano, y se pueden encontrar en los restaurantes, locales relajados y en las cadenas de comida rápida de todo el país”, dice el portal acerca del completo.

Quien lidera el ranking es el choripán argentino, con 4.5 estrellas de cinco. Luego, en segundo lugar, está el Chicago-Style Hot Dog de Estados Unidos, con 4.2 estrellas de cinco.

Best rated Hot dogs in the world. Argentina is the world champion once again 😊🇦🇷

Learn more about each: https://t.co/zVsxvQkgGO pic.twitter.com/bvSVhM4guD

— TasteAtlas (@TasteAtlas) April 1, 2023