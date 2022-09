¡Sí irá al concierto! El feliz desenlace de la joven que vendió su entrada a Dua Lipa para ver a Justin Bieber

Luego de varios rumores que circularon anticipando la noticia, la productora Lotus informó este martes la cancelación del concierto de Justin Bieber que se realizaría al día siguiente debido a problemas personales del artista.

Junto con los cientos de reclamos de fanáticos y fanáticas a lo largo de Chile que tenían comprados sus pasajes hacia la capital, a ellos se sumó un video que registra la mala fortuna de una joven que vendió su entrada al concierto de Dua Lipa para, así, comprar otro ticket para ver al autor de “Sorry” en el Estadio Nacional.

Sin pan ni pedazo, Valentina Vallejos se hizo viral con el registro que hasta hoy acumula 4,3 millones de reproducciones en TikTok. En él, la joven estudiante de Medicina aparece llorando luego de enterarse de la noticia en compañía de sus amigos.

“Primero quedé en shock. Me venía preparando por los rumores que se podía suspender, y yo soy súper yeta. Siempre me pasan cosas así, por eso mis amigos se ríen de mi mala suerte“, reveló en conversación con LUN.

Con todas las localidades agotadas para el concierto de la cantante en el Estadio Bicentenario de La Florida, las cosas no parecían ir bien para Valentina. Pero, afortunadamente, el destino le tenía preparado una sorpresa.

“¿Te gustaría ir conmigo”

Con más de 2.500 comentarios en la publicación, hubo uno en particular que llamó la atención de las amigas de la joven y que, por suerte, no pasó inadvertido.

Paula Fernández, influencer de moda conocida como “Ropero Paula”, sorprendió con una generosa y desinteresada propuesta que sacó aplausos en la red social. “¿Te gustaría ir conmigo?”, preguntó a Valentina en relación al concierto de Dua Lipa

“Yo sigo a la Ropero Paula casi desde sus inicios en plena pandemia, la amo. Y mis amigas me avisaron que había escrito eso en el video y después ella misma me contactó en Instagram (…) Ahí si me quedé en shock. Me escribió ‘que nadie se ría de ti’. Se pasó de tierna”, consignó al medio.

La influencer, por su parte, aseguró que tenía una entrada de cortesía que iba a ocupar su pololo. Sin embargo y, ante la situación de la fanática, prefirió dársela a la joven que era una verdadera seguidora de la artista.

“A mí me encanta regalar las cosas que me dan, que chorree a mis seguidoras, así que vi el video y le escribí altiro, ahí vi que me seguía en todas mis redes sociales”, dijo.

Revisa a continuación el comentario de la influencer: