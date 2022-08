“Ahora estoy silbando”: El increíble momento en que conductor de TV pierde su diente en pleno despacho

En los últimos años se han visto muchísimas cosas mientras los periodistas conducen algún programa. Peleas, desmayos o hasta cachetadas, pero que alguien pierda una pieza dental seguramente entra en el ranking top.

Es precisamente lo que le ocurrió a Craig Bennet, comunicador del matinal australiano Studio 10, que se volvió viral por un insólito momento.

En concreto, el profesional estaba realizando su tradicional comentario de espectáculos la semana pasada, cuando de la nada empieza a tocarse la boca con su mano derecha tras sentir unas molestias.

Con extrema sinceridad, Craig pone una pausa en las informaciones y dice “espera, creo que mi diente está a punto de caerse”, lo que dejó realmente atónitos a Sarah Harris y Tristan MacManus, sus colegas en el estudio.

Inmediatamente después el periodista sacó la pieza con sus dedos. “’No es algo que ves en la tele todos los días, ¿verdad? Ahora estoy silbando mientras hablo”, señaló con bastante humor y tranquilidad.

Bennet se mantuvo en pantalla y aclaró que no tenía ningún dolor. Luego, el programa se fue a pausa y, al regresar, el protagonista del momento señaló que ya coordinó una cita con su odontólogo para tratarse.

“You look like an adorable chimney sweep.” Australian TV correspondent Craig Bennett’s tooth falls out while reporting live on the air. pic.twitter.com/gu1jwLf1ep

— Mike Sington (@MikeSington) July 29, 2022