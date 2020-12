Joaquín Monier es el autor de una especial carta que escribió para el Viejo Pascuero y que conmovió a un país entero.

Originario de la ciudad de Río Gallegos, Argentina, el menor puso sus deseos para esta Navidad en una misiva que entregó a su vecino, Horacio Huecke, quien impulsó una campaña solidaria para recolectar cartas y reúne regalos para entregar a las familias más vulnerables de la localidad.

“Querido Papá Noel: mi nombre es Joaquín y tengo 11 años; algunos niños dicen que no existís pero yo tengo la esperanza de que sí, porque si no, nunca me hubieses traído regalos y bueno yo sólo quiero pedirte que le regales a mi mamá más salud para vivir“, escribió el pequeño en su carta.

En la misma, explica que “ella tiene cáncer, como mi abuela que está en el cielo, y la verdad es que quiero tenerla por mucho tiempo más. Sé que desde los nueve años te pido este regalo y siempre lo cumplís porque mamá está conmigo y mis hermanos y estoy súper feliz y agradecido”.

Como cierre, agregó que para él le gustaría recibir también “una bicicleta, pero si no podes me conformo con lo que me mandes, si me cumplís que mi mamá tenga salud”.

Huecke se sintió conmovido por la carta del niño y quiso al menos hacer realidad uno de sus sueños: le llevó una bicicleta y algunos regalos para sus hermanos. “Después de leer esta carta cuesta seguir. Estas son las cosas lindas en las que uno a veces puede ayudar a los chicos haciendo de Papá Noel”, declaró a la radio FM Láser, según recoge La Opinión Austral.

A este mismo medio habló la madre de Joaquín, quien indicó que “con él tenemos mucha confianza y nunca le mentí. Cuando me diagnosticaron, opté por sentarlo a él, que es el hermano más grande, y charlar sobre el tema porque él ya había pasado esta situación con su abuela que murió de cáncer”.

“Lo único que quiere es que me dé más vida, son esos detalles que uno no los espera y te sorprenden, me lloré todo y a esta enfermedad la vamos peleando juntos, a la par”, añadió la mujer.

La historia no concluye aquí, ya que luego de recibir la bicicleta, el pequeño Joaquín decidió dársela a su hermano más chico. “(Me dijo) que él era feliz así, mientras que estemos juntos”, contó Maira.