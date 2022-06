Cristián de la Fuente y The Grange School: ¿Por qué se convirtieron en tendencia en redes sociales?

Este fin de semana Cristián de la Fuente y The Grange School se han vuelto tendencia por redes sociales, especialmente en Twitter, plataforma en la que se ubican entre los trending topic. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué ha hecho que el actor chileno y la institución educativa estén en boca de todo el mundo?

Todo se inició el pasado jueves 23 de junio, cuando De la Fuente tuvo una participación en el programa “Sin Filtro”, tribuna donde, entre otras cosas, realizó un comentario que generó gran controversia.

“El problema es que hay gente que no tiene las cosas que desea y quieren que se las regalen, porque no tienen los huevos para trabajar y conseguir las cosas por sí mismos”, expresó.

“Tienen que pararla. El empresario se sacó la cresta trabajando para tener lo que tiene, ¿por qué eso va a ser un privilegio?”, indicó.

Y agregó: “La gente me dice ‘tú, desde tu lugar de privilegios’. Yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá, viviendo en otra casa (…) terminé manteniendo a mi mamá y todo lo que tengo hoy en día es porque me he sacado la cresta trabajando”.

Tras estas afirmación, las reacciones no se hicieron esperar. Así fue como las redes sociales se convirtieron en la palestra para establecer una postura a favor o en contra De la Fuente, pues muchos usuarios y usuarias rebatieron sus palabras y aseguraron que sí tuvo privilegios.

“Ibas al Grange conmigo”

Una de las respuestas que más causó alboroto fue la del director chileno Octavio Amaro, quien salió al paso de inmediato tras los dichos del también modelo.

“Oye (de la Fuente) ibas al Grange conmigo, si eso no es ser privilegiado, no se q es, todos nos sacamos la cresta, pero tú y yo partimos mil kilómetros adelante de los demás, como yo quiero eso para todos, porque lo viví, #AprueboSalida, tú en cambio quieres mantener las cosas sólo para ti (sic)”, escribió el cineasta por Twitter.

Oye @iamdelafuente ibas al Grange conmigo,si eso no es ser privilegiado,no se q es,todos nos sacamos la cresta,pero tú y yo partimos mil kms adelante de los demás,cómo yo quiero eso para todos, porqué lo viví, #AprueboDeSalida,tú en cambio quieres mantener las cosas sólo para tí. — Octo.🎥 (@octoamaro) June 24, 2022

Sin embargo, otros salieron a la defensa del presentador de televisión, aclarando que estudiar en uno de los colegios más costosos de Santiago, no es sinónimo de ser privilegiado sino de esfuerzo y sacrificio. De hecho, el hilo publicado por una usuaria encendió aún más el debate.

“Estudié en el Grange igual que el Cristián de la Fuente. Si el 90% de la gente tiene mucha plata, pero no todos. También había papás que no eran millonarios, que tenían una situación más o menos buena pero no privilegios y valoraban más pagar un buen colegio que salir de vacaciones”, aseguró una twittera.

Estudié en el Grange igual que el Cristián de la Fuente. Si el 90% de la gente tiene mucha plata, pero no todos. También había papás que no eran millonarios, que tenían situación más o menos buena pero no privilegios y valoraban más pagar un buen colegio que salir de vacaciones. — BarbGL (@barbigabb) June 24, 2022

Dicha publicación generó una larga lista de comentarios y respuesta. “Permiso, pero yo encuentro muy triste que una familia opte por no salir de vacaciones para pagar la educación de sus hijos. Eso me parece que es un indicador importante ¿Es justo pagar tanto por una buena educación? Hay algunos colegios que cobran demasiado”.

Posteriormente, otros se preguntaron: “¿Cuánto cuesta un año en el colegio del que todos hablan? Una estimación por favor”. Y casi de manera instantánea comenzaron a salir las respuestas: “Aproximadamente 8 millones”; “Con la UF a 33, son 249 UF en 10 u 11 cuotas. Eso sin contar la matrícula. Si pagas en 11 cuotas son 747 mil mensual”.

Permiso, pero yo encuentro muy triste que una familia opte por no salir de vacaciones para pagar la educación de sus hijos… eso, me parece que es un indicador importante. Es justo pagar tanto por una buena educación? Hay algunos colegios que cobran demasiado. — Jenny Muñoz (@jennymusot) June 25, 2022

Pregunto totalmente en serio. Cuanto cuesta un año en el colegio del que todos hablan?

Una estimación por favor — 𝕭𝖆𝖗𝖔𝖓 𝕽𝖔𝖏𝖔 (@Baron__rojo) June 26, 2022

Mi colegio de San Miguel costaba 30 lucas al mes y eso ya era privilegio. Es insólito atraverse a plantear que en un lugar como el Grange puede estudiar "cualquiera" con "un poco de esfuerzo". — Ignacio Lira (@nacholira) June 25, 2022