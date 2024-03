Cubana alabó salud en Chile y la comparó con su país: “No hay guantes cuando vas a un hospital”

Una youtuber cubana llamó la atención en redes sociales luego de compartir su opinión sobre la salud en Chile. Ella destacó la alta calidad en las atenciones e incluso la comparó con su país.

Todo surgió a raíz de una pregunta que le realizó un seguidor, quien le dijo “Nauris, compara la salud en Cuba con respecto a la salud que hay aquí en Chile”.

Tras esto, la creadora de contenido preparó una respuesta en video que subió a YouTube

Se trata de Nauris Vlogs, quien suele subir videos a internet con comentarios acerca de nuestro país. De hecho, suele hacer comparativas de cosas o situaciones con el extranjero.

“No hay guantes cuando vas a un hospital”

“Caballero, Chile por muchísimo tiene mejor la salud y salud gratis, hay salud gratis. En Cuba supuestamente hay salud gratis, pero de qué vale si no hay médicos, la mayoría de los médicos igual están emigrando”, reconoció la influencer.

Ella además indicó que no es útil para la población que la salud tenga gratuidad en su país “si no hay medicamentos, si no hay buenos diagnósticos, si no hay guantes cuando vas a un hospital“.

“Las personas en Cuba mueren de enfermedades tratables. Una neumonía… digamos, cosas que se pueden tratar, porque no hay de nada. Entonces, mi chilito 100% mejor en la salud“, afirmó.

“No te creas eso de que en Cuba la salud es gratis… No es tan así”, cerró.

Revisa el video en YouTube:

