Hace ocho años comenzó a hacerse reconocida entre las redes sociales una cuenta que parodiaba a Julio Videla, llamada Julio Videla 1, en la cual se buscaba representar a un adulto con pocos conocimientos de tecnología, que escribía sus pensamientos sin respeto a los signos de puntuación.

Con el tiempo, el propio conductor dio su aprobación y llegó a prestar su imagen para una marca de bebidas, utilizando algunas de las frases popularizadas por el popular perfil que llevó a conocer al otrora rostro de televisión hacia las nuevas generaciones.

Muchos de ellos se sintieron conmocionados con el repentino fallecimiento de Videla. Un pesar al que se sumó también Natalia González, responsable de la cuenta parodia en Twitter y Facebook, quien anunció en estas mismas redes sociales su despedida, al menos hasta que la familia del comunicador entregue su autorización.

“Hoy para mí es un día súper triste y quiero que recuerden a Julito con amor”, expresó la joven, quien aprovechó la instancia para recordar su experiencia junto al locutor radial.

Según cuenta, “su hijo, presente ese día, me contaba que su papá al principio realmente no entendía nada sobre la parodia, hasta que se lo explicaron y lo aprobó, porque pudo ver que volvió a estar vigente y sobre todo porque se dio a conocer ante un público totalmente distinto: los jóvenes. Muchos seguidores nunca lo vieron en la TV y aún así se encariñaron con su figura”, reveló la joven.

La creadora del perfil parodia asegura que el animador fue “dulce y comprensivo” cuando lo conoció personalmente y le reveló por qué usó su imagen.

“Hay cosas que quiero aclarar: Primero, que a raíz del trabajo que hicimos juntos, esta cuenta contaba 100% con su apoyo, pero no me siento capaz de continuar por una cosa de respeto, tengo que ver si me autoriza su familia, a quienes ya les envié mis condolencias, y si no quieren que siga, lo entiendo perfectamente y dejaré esto sin chistar, porque entiendo lo que duele perder a un ser querido y ellos deben tomar la decisión”, sostuvo.