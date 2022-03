No solo ha sido una vez, sino que ha perpetrado al menos cuatro robos a una sola familia. Se trata del gato que vive en una zona residencial de la comuna de La Cisterna y que es apuntado como el supuesto sospechoso de la sustracción en serie de costosas zapatillas desde hace al menos cuatro meses.

El felino continúa prófugo, mientras Kevin Peña, el afectado, aún lamenta la pérdida de su calzado cuyo valor no es menor. En total han sido tres zapatillas, una Guess y las otras Nike, y una sandalia de esa última marca, avaluados entre $80 mil y $90 mil, consignó Las Últimas Noticias.

Lo más tragicómico es que el gato no sustrae el par completo, sino que solo una zapatilla o zapato, dependiendo de su botín. Acción suficiente que imposibilita su uso.

Esto llevó a que Kevin denunciara lo ocurrido a través de la aplicación de Sosafe, para saber si es que algún vecino habría encontrado su calzado faltante. Pero para su sorpresa, solo se sumaron más reclamos en contra de este inusual polizón, asegurando que a ellos también se les han perdido calcetines y ropa interior.

De acuerdo con Peña, el principal sospechoso a veces responde al nombre de Lucas y vive en una casa aledaña. Asegura que es un gato naranjo “muy parecido a Garfield”, quien actuaría acompañado de su hermano de colores blanco, negro y naranjo.

“Puede que sean ellos, no sé, pero son los gatos más cercanos a la casa. No le he comentado al vecino porque no tengo ninguna prueba para culpar a sus gatos. Y me da pena acusarlos (ríe)”, declaró al medio citado.

El cuarto robo ocurrió hace tan solo dos días, y la familia Peña se enojó y decidió tomar cartas en el asunto: Pese a que es una medida por la pandemia, nunca más dejarán los zapatos en las afueras de su casa. Incluso han pensado en cambiar la ubicación de las cámaras de seguridad para descubrir si el sospechoso finalmente es el culpable de estas desapariciones.

Según Gaspar Romo, veterinario diplomado en Etología Clínica y bienestar animal, y vicepresidente de la Asociación de Etología Clínica Veterinaria de Chile (Asecvech), no hay un consenso sobre estas actitudes en felinos, afirmando que pese a que no es algo estudiado, “sí está súper documentado”.

“Me ha tocado trabajar con un par de gatitos que manifiestan este tipo de conductas. Lo que más se plantea es que tiene que ver con un tema de aburrimiento, de falta de estimulación, que lo lleva a entrar a otras casas a sacar objetos como una alternativa para estimularse adecuadamente y desarrollar conductas de juegos orientadas a estos objetos”, explicó el profesional.