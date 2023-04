“Lo único que quiero es llorar”: El angustiado desahogo de joven contra vecinos por ruidos molestos en La Florida

Una usuaria de TikTok se hizo viral tras denunciar ruidos molestos en su domicilio, ubicado en la comuna de La Florida.

“Llevo dos años viviendo este infierno”, señaló la joven llamada Vicky, quien vive con su mamá, hermana, abuelo de 91 años y sus mascotas.

Según relató en el video, donde se escucha música a gran volumen, “en la semana llegamos sin poder descansar”, debido al ruido.

“Hemos puesto denuncia, hemos hablado con la dueña de la casa, que arrienda las piezas y esta gente de verdad no sabe vivir”, lamentó en el registro.

“Ya no sé qué hacer. Me tienen enferma, estoy con un estrés, medicada hasta las patas y ya no puedo vivir. Llego a mi casa y lo único que quiero es llorar”, añadió Vicky, quien en la descripción del video apuntó a que se trata de ciudadanos venezolanos.

En el casi minuto y medio que dura el registro se hace notar el malestar de la joven, quien admite estar cansada de la situación: “Me siento mal y ya no soporto vivir acá”.

Mira el video acá: