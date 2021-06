Enterarse de un infidelidad es doloroso, pero peor aún si sabes de esto por boca de otras personas y no de tu propia pareja. Una situación que le ocurrió a un joven, pero de una manera bastante particular.

Pese a que las tecnologías han sido aliadas al momento de descubrir la verdad detrás de este tipo de engaños, el afectado supo de la mentira que escondía su novia gracias a una simple nota de papel pegada en la tapa del baño.

“Mi novia me engañó cuando estaba fuera de la ciudad y este hombre me dejó una nota pegada en el asiento del inodoro“, explicó en la publicación junto a una fotografía de este papel escrito.

Según se puede dilucidar, el amante de la mujer habría quedado en una situación incómoda al enterarse mucho después de que ella tenía pareja. Por eso, decidió advertirle de esta situación de la forma más honesta posible.

En la nota, según se alcanza a leer, el tercero en discordia escribió lo siguiente: “Esta chica me dijo que tenía novio a la mañana siguiente. Siento tener que decírtelo así, pero yo querría saberlo si fueses tú. Lo siento, bro”.

La publicación, recogida por la cuenta de TikTok @kingmal27, suma más de 11 mil me gusta y diversas reacciones por la insólita situación. Aunque lo que más ha llamado la atención no es solo la sinceridad del amante, sino que también la astucia de poner ese pedazo de papel en un lugar visible y que no fuese descubierto por la joven.