El popular actor conocido por su papel de Wolverine en la serie de películas de X-men, Hugh Jackman hizo un urgente llamado a sus seguidores a realizarse chequeos en su salud, a raíz de una nueva biopsia a la piel que se tuvo que someter.

“Mis dermatólogos notaron algo un poco irregular así que decidieron tomar una biopsia para analizarla, así que si me ven con este parche no se asusten. Les iré diciendo cómo sale todo, pero creo que estará todo bien”, contó el actor australiano nacionalizado británico en un video en sus redes sociales.

En el mismo registro, el intérprete de 52 años emplazó a sus fanáticos a tomar las precauciones necesarias, a chequearse de manera constante y a usar bloqueador solar.

“No sean como yo de niño, no crea que no le pasará a usted. Use bloqueador solar“, exclamó Jackman.

Es relevante mencionar, que esta es la quinta biopsia (procedimiento de extracción de un tejido para ser examinado) que se ha realizado de estas características, luego que Hugh Jackman, fue diagnosticado con cáncer a la piel en 2013.