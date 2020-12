La diputada Paulina Núñez (RN) se volvió viral en redes sociales tras compartir una foto cocinado tallarines sin agua.

“Hoy vamos a cocinar unos ricos tallarines. ¿Y ustedes que están cocinando?”, fue el pie de foto que usó la diputada de RN para compartir su postal.

Los usuarios de redes sociales se dieron cuenta de la particular forma que ocupó la diputada para cocinar sus tallarines y ocuparon toda su creatividad para crear distintos memes y bromas.

“Me he reído mucho. Me han enviado recetas de todo Chile y mi hermano que es chef me dijo ‘¡pero cómo!’ y nos reímos juntos revisando los mejores memes”, contó la diputada Núñez en conversación con El Mercurio.

¿Por qué subió una foto cocinando tallarines sin agua? Núñez explicó que “estoy acostumbrada a poner los fideos en la olla mientras se hierve el agua en el hervidor y una vez lista la pongo en la olla”.

“Me tomé una foto antes de echarle el agua y la subí a mis redes preguntándole a mis seguidores qué estaban cocinando ellos y muchos me respondieron lo que iban a almorzar y otros empezaron a reírse porque no estaba la cocina prendida y no tenía agua la olla”, contó la diputada.

De todos los memes compartidos en redes sociales, la diputada contó que su favorito fue uno en donde aparecen las pastas crudas con la sala encima.

Finalmente, recalcó que tomó “con humor” la situación.

Este es el meme favorito de la diputada Núñez: