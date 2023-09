DJ defendió canciones chilenas que más suenan en discos de Europa: “Si no te gusta, no significa que sea mala”

Para gustos, los colores. Así defendió el conocido DJ y productor musical de Canarias, España ,las tres canciones chilenas que más se escuchan en las discos de Europa en un polémico viral.

“La última, creo que es la canción más popular que ha salido de Chile en los últimos años“, señaló en el registro el también tiktoker conocido como @yohenkwart, refiriéndose a Una Noche en Medellín Remix de Cris MJ junto a Karol G y Ryan Castro.

Las canciones chilenas más populares en Europa

De esa manera, comenzó el top 3 con Cabaña, uno de los más recientes éxitos de El Jordan 23.

Luego viene X eso BB de Jere Klein con Nicki Nicole, finalizando así con Una Noche en Medellín, el remix de Cris MJ y Karol G.

La polémica por las canciones chilenas

Pero lejos de destacar la fama mundial que la música urbana chilena ha alcanzado con el paso del tiempo, hubo usuarios que decidieron criticar la elección de estas canciones, repitiéndose el siguiente comentario: “Nunca he escuchado esas canciones”.

“Mix del portonazo”, “todavía esperando que ponga música” y “en las cárceles de Europa”, fueron otros de los mensajes que dejaron en el post.

Eso sí, el DJ, quien ya suma más de 790 mil reproducciones en el video, no quedó ajeno a las críticas y decidió responder por la elección de estas canciones en el top 3 mencionados.

“Está súper bien que a ustedes o a muchos de ustedes no les guste la música que esté sonando aquí en Europa o que sea ‘una música muy basura’ como ustedes dicen”, comenzó señalando.

“Para gustos, colores. O sea, si a ti no te gusta, vale, está bien, pero no significa que la música sea directamente mala solo porque tú no estés de acuerdo con ella“, cerró.

