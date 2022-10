“Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar”: Profesora se viraliza enseñando particular canción a estudiantes

Por medio de su cuenta de TikTok, una profesora chilena ha logrado viralizar un video en el que enseña a sus estudiantes a no opinar sobre los cuerpo ajenos.

“Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar… Si nada bueno que decir, la boca no debes abrir… Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar”, se escucha a los alumnos cantar, mientras Camila Leiva los preside.

A través de Instagram, Leiva explicó que una de sus apoderadas le mostró la canción que posteriormente enseñó a sus pupilos.

“Luego de una conversación sobre el respeto al cuerpo del otro, ellos y ellas aprendieron esta canción que me mandó una apoderada”, reza la publicación.

La importante lección otorgada por la docente ya cuenta con más de 1,1 millones de reproducciones y 90 mil likes.

Revisa el registro a continuación: