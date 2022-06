Video de Dua Lipa en concierto hizo estallar las redes: Lleva más de 20 millones de reproducciones

Dua Lipa es una de las cantantes del momento. Y es que cada aparición que realiza, ya sea en público o privado, se vuelve un éxito.

Eso es lo que ocurrió recientemente en un concierto en el Lovestream Festival, realizado en la ciudad de Bratislava, Eslovaquia, donde hubo un momento que captó la atención de las redes sociales. Haciéndolas estallar.

En el registro, capturado por uno de los presentes en el recinto, se puede ver a la cantante británica de 26 años realizar un provocativo baile en el escenario.

Tanto ha sido el éxito del video que ya superó las 20 millones de reproducciones en Twitter, donde miles han sido los usuarios que lo han compartido y comentado.

Así, su interpretación de Pretty Please dio la vuelta al mundo rápidamente.

don't think i'll ever get over this dua lipa video pic.twitter.com/9maNwZuRhs

— ً (@sobernostalgla) June 12, 2022