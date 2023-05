“Ni en nuestros sueños…”: La emoción de una madre cuyo hijo autista pagó el almuerzo con su primer sueldo

Un emocionante momento fue el que vivió una madre que se ha hecho viral en los últimos días luego de ver cómo su hijo autista realizaba un gran logro.

Se trata de un video en el cual se ve el momento en el que este último paga la cuenta de un restaurante con mucho orgullo y luego abraza tiernamente a su mamá.

La publicación fue realizada por su hermano, Gabriel, quien compartió con mucha felicidad el registro en su cuenta de Twitter.

“Hoy, por primera vez, mi hermano pagó el almuerzo del Día de la Madre“, escribió el joven.

Hace un par de semanas, Gabriel ya había hecho otra publicación en la que contó que su hermano había comenzado a trabajar en una juguetería.

“Hoy, mi hermano, de 43 años, con autismo, comenzó un viaje: su primer trabajo CLT. Ni en sueños, ni yo, ni mi madre, pensábamos que pudiera integrarse de esta manera“, comenzó diciendo en la misma red social.

“¡Y el eterno niño cumple el sueño de casi todos los niños de trabajar en una juguetería! Inclusión“, señaló.

Además, Gabriel también explicó la razón por la cual compartía el especial momento en internet.

“¿Por qué publico aquí, aparte de mis redes más personales? Dos razones: la primera es el absurdo orgullo que siento por mi hermano por estos logros. Quiero expresarlo al mundo entero“, dijo en el tweet.

Y luego señaló que “la segunda es cuántos padres de niños en el espectro (autista) me responden con renovada esperanza“, finalizó.

Por que eu posto aqui, além das minhas redes mais pessoais? Dois motivos: o primeiro é o orgulho absurdo que eu sinto do meu irmão por essas conquistas. Quero externar pro mundo todo. O segundo é o tanto de pais de crianças no espectro, que me respondem com esperanças renovadas.

— Fuh (@gabrielfuh_) May 15, 2023