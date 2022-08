“Te queremos libre”: La emotiva reacción de un abuelo de 92 años al saber que su nieto es gay

“Mis abuelos hoy se han enterado de que soy gay y mi yayo ha venido a mi habitación y me ha dicho esto. 92 años tiene”, escribió Abel en un tuit, en el que también adjuntó el audio que documentó el momento.

“Tú con nosotros no tengas miedo en decirnos lo que quieres, porque ha habido muchas personas, ahora ya no, pero en el tiempo pasado han habido muchas personas asustadas por no poder expresarse como son”, expresó el abuelo en un registro que conmovió a las redes.

“Eso hoy ya no existe porque la Yaya y yo queremos que seas feliz, queremos que estudies, que saques unos estudios, que te ganes la vida, y que seas libre”, agregó.

Las palabras del abuelo causaron la sorpresa y emoción del joven, pues, en la misma publicación, aseguró que “son las únicas personas que sé que pase lo que pase nunca me fallarían y me lo han vuelto a demostrar”.

92 años tiene <3 pic.twitter.com/QDFNa96O41 — Abeel🦋 (@abeelpereez) August 7, 2022

Escucha a continuación las palabras del abuelo: