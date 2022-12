“No puedo soportarlo”: La emotiva reacción de una garzona cuando un cliente le dio más de $1 millón en propina

Una mesera embaraza quedó en shock luego de que un cliente le diera 1,300 dólares, más de 1 millón de pesos chilenos, luego de que lo atendiera en un restaurant.

La generosa situación, que ocurrió en el condado de York, Estados Unidos, se dio a conocer a través de las redes sociales, en un video que no tardó en volverse viral, acumulando millones de reproducciones en TikTok.

Los protagonistas del video son la garzona Ashley Barret y Jamie Carmen, quien no dudó en entregarle dicho monto a la joven.

“Esto es $1,300 (dólares). No, no puedo soportarlo. No puedo soportarlo”, dice Ashley en el video con una expresión de emoción en su rostro y al borde de las lágrimas mientras el hombre cuenta los billetes.

“Sentí que no podía respirar. Era tanto dinero. Me sentí mal tomándolo”, contó Barrett a Local 21 News.

Por su parte, Carmen reveló que “fue al azar, y ahora que terminó, me alegro de que terminara siendo ella” y que reunió el dinero junto a un grupo de amigos.

“Espero que todos puedan sentirse como yo me sentí cuando recibí ese generoso regalo”, agregó la joven, mientras que él añadió que “fue una felicidad genuina la que expresó cuando le entregué el dinero, y para mí eso significa todo”.

“Es un gran alivio saber que todo estará bien”, confesó Ashley, quien es madre de otro niño de 2 años y está a la espera de una cirugía en la muñeca.

