Una peculiar oferta de trabajo ha llamado la atención de las redes sociales: una empresa ofrecía un sueldo de 2.500 dólares -cerca de $1.900.000 en moneda nacional- a una persona que fuera capaz de ver 25 películas de Navidad.

Reviws.org es la compañía que publicó el aviso, que consiste en ver los 25 filmes en 25 días, con el fin de elegir la mejor cinta navideña de la historia.

Lee también: Luisito Comunica enloquece con viral chileno protagonizado por “Zapallito italiano” y que la rompe en TikTok

El cargo tiene el nombre de Chief Holiday Cheermeister (Jefe de animadores de las fiestas de fin de año) y los requisitos para postular eran: contar con permiso para trabajar en Estados Unidos, tener más de 18 años y tener un dispositivo para ver películas.

Además del suculento sueldo, la persona elegida iba a obtener un año de suscripción gratis a Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, HBO Max, Apple TV+ y Hallmark Movies Now.

El único requisito era, una vez que termine de ver cada película, el trabajador debía llenar una encuesta proporcionada por la empresa.

El lunes 7 de diciembre se realizó el sorteo, que transmitieron en vivo en su canal de YouTube.

“¡Felicitaciones a Nikali Jones, la ganadora del trabajo de ensueño de la película navideña! ¡Muchas gracias a todos los que participaron!”, escribieron al anunciar a la seleccionada para el trabajo de ensueño.

If “holiday spirit” is your middle name, we’ve got the perfect gig for you! There are 14 days left to apply for a chance to get paid $2,500 to watch 25 holiday movies in 25 days! https://t.co/omMrusBYLK#HolidayDreamJob pic.twitter.com/SoyeAVjxUv

— Reviews.org (@reviews_org) November 20, 2020