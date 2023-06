“¿Crédito o débito? ¿Acumula puntos?”: Español bromea con “cuestionario” de cajeras en supermercados chilenos

Hasta las cosas simples o rutinarias, como ir al supermercado, se puede transformar en una experiencia completamente en otro país.

Así lo mostró Wiott, un joven oriundo de Islas Canarias que actualmente se encuentra radicado en Chile y que utiliza TikTok para revelar qué es lo que más le gusta o sorprende de nuestro país.

Una de estas cosas fue, tal como mencionamos, ir al supermercado. Pero no por la adquisición de los productos en sí, sino que lo que ocurre precisamente una vez que éstos pasan por la caja.

Supermercado chileno vs español

En esta recreación, al momento de enfrentar la compra de la mercadería, el joven español debió responder una primera pregunta que lo dejó confundido.

“¿Cómo cancela?”, le preguntó la supuesta cajera, a lo que él respondió “no, no, me lo llevo, que no cancelo nada”. Pero luego ella le aclara que era el método de pago.

“Serían 23.200. ¿Efectivo o tarjeta?, ¿crédito o débito?, ¿con cuotas o sin cuotas?, ¿acumula puntos?, ¿me puede decir su RUT? Tiene 10 pesos de descuento, ¿desea usarlos?”, continúa la trabajadora, iniciando así el supuesto interrogatorio con el que ironizó el joven.

Todo esto mientras hizo una comparación sobre cómo es la atención en España, donde solamente le piden que pase la tarjeta para comprar.

Pero eso no fue todo, ya que los usuarios y usuarias estuvieron de acuerdo con esta apreciación. De hecho colaboraron con el viral, asegurando que le faltaron más preguntas: “Falta: ‘¿Boleta o factura?'”; “y cuando paga: verde, clave, verde” o “¿desea vuelto?”.

Mira el video a continuación: