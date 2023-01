“Obsesionados con Europa”: Tiktoker española generó polémica tras contar qué le impresionó de Chile

Una joven española se volvió viral en TikTok al realizar un detallado listado en el que incluyó todas las cosas que le impresionaron tras vivir durante 1 año en Chile.

Ana Bastos compartió un video en su perfil en el que se refirió a algunas particularidades, para ella, de nuestro país, las que van desde cosas para comprar hasta las costumbres.

“Les vengo a contar las cosas que más me han impresionado de Chile después de estar 1 año”, comenzó en el registro que cuenta con más de 801 mil reproducciones.

“La Fanta naranja era radioactiva… no la probé del asco que me daba (…) no tenían Fanta limón”, fue el primero producto de su listado. Luego, continuó con el alcohol.

“Todos beben lo mismo para salir de fiesta, que es pisco (…) no puedes ir a las discotecas y pedirte un whisky”, detalló.

La joven también aseguró que los chilenos tienen una “obsesión” con Europa, pero específicamente con España.

“Me sorprendió mucho que idolatren tanto a Europa y sobre todo a España, nos tienen como en un pedestal (…) están muy obsesionados con Europa y con la vida de Europa”, continuó.

“No tienen Apple Pay en el móvil (celular) (…) tampoco entiendo por qué no lo tienen”, se cuestionó y explicó que en su país podían pagar a través de sus teléfonos prácticamente en todos los lugares.

Continuando con la comida, Bastos dijo que en Chile “le ponen queso crema a todo (…) todos los sushis tienen queso philadelphia”.

En un segundo video, aclaró que “todo es en plan bien”, debido a la controversia que generaron sus palabras.

Finalmente, también destacó que “todos los chicos en las discotecas te piden bailar en vez de cogerte y ponerte a bailar como harían en España (…) nos parecer súper raro”.

“Creo que solo te involucraste con un tipo de persona aquí en Chile”, “en Chile admiran la vida de los países nórdicos; Noruega, Suecia, Finlandia, pero países como España ni lo topan”, “no sé en qué Chile estuviste, pero no es en el que yo vivo”, “yo medio asustada porque parece que no vivo en Chile”, “amiga, te faltó calle”, escribieron algunos usuarios.

Mira la parte 1 y 2 aquí: