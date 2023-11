“Una casa gigante”: Española contó cómo terminó en cumpleaños de conocido futbolista chileno

Una joven española se volvió viral en TikTok al contar cómo terminó en el cumpleaños de “un futbolista chileno muy conocido”.

Identificada como Paula Di Martino, la tiktoker se viralizó en la plataforma y recordó cuando estuvo viviendo en Chile debido a sus estudios, periodo en el que salía con sus “amigos chilenos”.

La tiktoker y el futbolista chileno

La joven, quien vivía en Las Condes, contó que ese día quiso asistir a una conocida discoteque ubicada en la zona oriente de Santiago, a la cual no pudo entrar por tener menos edad de la permitida.

Fue en ese momento cuando conoció a otras dos jóvenes que tampoco pudieron entrar, quienes tenían una fiesta en otro lugar y, junto a sus amigas, se fueron con ellas hasta llegar a “una casa gigante”.

Al ingresar a la fiesta, Paula comentó que se toparon con un jacuzzi en medio, una barra para pedir alcohol y que la gente era “muy simpática”.

“Nadie te conocía, pero todo estaba invitado. Era todo gratis”, recordó. “La noche fue espectacular”, añadió.

¿Quién era el futbolista?

Al día siguiente, Paula contó que se despertó con sus amigas y tenía muchos mensajes en sus redes sociales.

En ellos, las personas le preguntaba que cómo lo había hecho para terminar en dicha fiesta. “Disculpadme, pero no me acuerdo el nombre del futbolista…”, declaró.

“Uno de estos chicos me mandó una historia de Instagram de un futbolista, creo que es el más conocido que hay en Chile, donde aparezco yo… Resulta, que estaba en la casa de ese futbolista, en su fiesta de cumpleaños… no lo entiendo. No me enteré hasta el día siguiente”, argumentó.

En esa línea, dijo que todos los asistentes eran “famosos, futbolistas, gente de la tele. Yo no me di cuenta de que había gente de los reality… yo soy muy fanática de los reality de Chile, pero me llamaba la atención que era gente muy exuberante”.

Los usuarios en redes sociales comenzaron a lanzar teorías sobre la identidad del futbolista. “Por el carrete me imagino que Vidal”, “seguro que era el gran Junior Fernández”, “Alexis Sánchez o Arturo Vidal, esos son los dos más famosos”, “¿Carlos Caszely?”, “la casa de Arturo Vidal”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, la joven aseguró en los comentarios que no era Alexis Sánchez.

Mira su historia aquí:

