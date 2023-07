“Es una gilipollez”: Española en Chile criticó a cajera que cobró propina sin preguntar en cafetería de Reñaca

Una ciudadana española residente en Chile se hizo viral luego de publicar un honesto desahogo tras vivir una mala experiencia en una cafetería ubicada en Reñaca, región de Valparaíso.

Se trata de Yurema Belloso, una actriz, influencer y emprenedora que suele compartir experiencias cotidianas y videos de humor en TikTok, sin embargo, esta vez ocupó la plataforma para lanzar un duro descargo relacionado con la entrega de propinas.

“Estoy por el centro de Reñaca porque tenía unas reuniones y me apeteció un cafecito porque el día está medio nubladito, medio heladito. Entro a un local y pido un café con leche para llevar, porque no había para sentarse. Era como de estos café que te preparan ahí, de paso”, comenzó relatando.

Luego que la vendedora le indicara que el café tenía un precio de $3.100, aún cuando pagó con un billete de $10.000, recibió $6.500 de vuelto y no los $6.900 que esperaba. “Le dije perdona, pero faltan como $400, y me dice ‘ah, sí, la propina”, contó.

En eso, Belloso aclaró que suele dar propinas la mayoría de las veces, exceptuando cuando es sido mal atendida. “He sido garzona desde los 11 años y sé lo que significa la propina para un garzón, por eso yo siempre doy”, añadió.

“¿Por qué te cobran $400 si la propina se supone es el 10%? Serían 310, pero eso es una gilipollez. A mí lo que más mal me sentó fue que ni siquiera me preguntó si yo quería dejar propina. Como que llegó y se la cobró no más. Y no po’, tú tienes que preguntar si quieren dejar el 10% de propina”, reflexionó.

Finalmente, la española reveló cómo concluyó la anécdota y contó que, luego de decirle que no le preguntó si quería dejar propina, la cajera abrió la caja, agarró 4 monedas de $100 y “se los puso encima de la mesa, así de malas”.

“No es de rata, pero ¿por qué te tengo que dar propina por servirme un café, siendo que eres una cafetería y ni siquiera me estás sirviendo en la mesa? Me estás dando el vaso”, concluyó la indignada mujer.

Mira el video a continuación: