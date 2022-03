Una impactante historia se hizo viral en redes sociales. Se trata de Bridgette Davis, una mujer de 36 años, quien perdió a su esposo con el que estuvo casada una década. Mientras vivía su duelo, pensó en la amante de su esposo y decidió comunicarse con ella para contarle la noticia.

“No lo puedo creer”, respondió al mensaje que le envió Bridgette a su perfil de Instagram.

En la captura del chat que compartió se puede ver que también la mujer le preguntó si podría visitar su tumba, a lo que Bridgette le contestó un rotundo “no”.

Su respuesta causó revuelo en los comentarios, donde se inició un debate sobre si su respuesta fue o no adecuada para la situación: “Pareciera ser que le contaste solo para ser cruel con ella”, opinó un usuario.

“¿Y ella sabía (que estaba casado)? Eso es importante”, comentó alguien, a lo que la viuda respondió con otra parte de la conversación que tuvo con la otra mujer:

“¿Sabías que estuvo casado conmigo durante diez años, cierto? ¿Que tenemos dos maravillosas hijas juntas?”. “Sí”, respondió, “sé bastante. Él me dijo que necesitaba apoyo y que éramos muy similares”.

“Yo no sé nada de ti. Solo que él me dijo que no eras su novia y que ya había terminado contigo…”, le dijo Bridgette.

Una historia que se repite

Lo más impactante de toda la situación es que no era la primera vez que la amante atravesaba por esta situación. Un comentario le consultó a Bridgette por qué en una captura la mujer le dijo “no puedo hacer esto de nuevo, él me lo prometió”.

Según publicó Bridgette, resulta que esta mujer le contó que ella también era viuda, y que su esposo había fallecido por la misma razón que el suyo: suicidio.

Los videos de la estadounidense han recibido diversas reacciones, ante lo cual la mujer ha contestado que su historia es completamente real y que no se avergüenza de ella.

Además, la mujer dice que su esposo fue un hombre fuerte que perdió la batalla contra su depresión, lo cual la inspira día a día a traer consciencia al mundo sobre la importancia de la salud mental.

El difunto esposo, quien se suicidó el año 2018, padecía de depresión y trastorno bipolar. Dejó atrás a dos niñas de 14 y 16 años respectivamente, las cuales afirma su madre que son totalmente conscientes de la situación.