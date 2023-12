Estadounidense se hizo viral tras alabar sistema electoral chileno en TikTok: “Estados Unidos, toma nota”

Una ciudadana norteamericana que lleva varios años residiendo en Chile se hizo viral esta semana en TikTok luego de comentar con lujo de detalle la última jornada electoral realizada en nuestro país.

Se trata de Sam Westphal, una creadora de contenidos que se ha convertido en una verdadera celebridad en la plataforma, pues constantemente comparte videos hablando de esta larga y angosta faja de tierra.

En esa ocasión, enumeró los aspectos que destacó de la votación del domingo pasado y celebró el funcionamiento del Servel: “Algo interesante es que en Chile el voto es obligatorio”, comenzó relatando.

“Al principio no me gustaba, pero ahora sí”, aclaró después. “Me gusta que la gente tenga una obligación con su país, con su deber cívico. Si no votas, eres multado”.

En segundo lugar, destacó la “ley seca” para luego mencionar el feriado irrenunciable. “Hay un número reducido de negocios que puede abrir, pero tienes que votar. Amé eso. Estados Unidos, toma nota“, expresó.

Finalmente, la norteamericana hizo énfasis en el rápido conteo de votos que tanto caracteriza a nuestro sistema a nivel mundial. “Yo estaba como ‘cómo m… pretenden contar los votos a mano’, pero ahora entiendo. (…) No creo que esto pudiera servir en EE.UU., porque allá votamos por muchas cosas”, concluyó.

Mira el video a continuación:

