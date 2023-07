“Suma no ma, si no te gusta multiplicar”: Profesor de matemáticas la rompe enseñando al puro estilo de Marcianeke

Un profesor de matemáticas se hizo viral en redes sociales por hacer una adaptación de la canción “Dimelo ma” del cantante urbano Marcianeke.

La reversión, que tiene más de 89 mil reproducciones en Tik Tok, tiene al profesor vestido como al puro estilo del cantante urbano e interpretando frente a sus alumnos la canción con ingeniosos arreglos: “suma no ma´si no te gusta multiplicar. Ah, ah”.

El video alcanzó más de 2.000 comentarios en cosa de horas, en donde la mayoría fueron positivos y valoraron el esfuerzo del docente por llegar a sus estudiantes de una maner lúdica y diferernte. “Mínimo una mención al Teacher Prize Chile 2023”, “Aumento de sueldo al toque”, “SUMAmente genial el profe”, son algunos de los que más se destacaron.

Matemaneke 😂😂😂

Puta que hay profesores bakanes … pic.twitter.com/2lwsgsC2vb — Kalila (@reset54321) July 14, 2023

Video al estilo Jordan 23

El video anteriormente mencionado fue viralizado en TikTok por la cuenta @Matematixaconcocer, es en ese perfil donde este profesor y un colega suyo compartieron también una adaptación de una canción de otro cantante urbano, Jordan 23.

En esta ocasión utilizaron el video de la presentación del cantante en la “Velada del Año III” y pusieron un doblaje encima con otra letra que explicaba fórmulas matemáticas.

“Porque al plano lo parto en cuatro y dejo al medio al (0,0) voy por paso, separo en cada caso, me atraso, fracaso, el éxito está escaso, si quiero probar suerte la ‘x’ yo reemplazo, si el eje chocó que no me calle, que me da cero en un par de casos”, dice la re interpretación de la canción.