Chilena en Harvard desmintió a tiktoker y confirmó su exigencia: “Destacar se hace difícil”

Una chilena que estudia en la prestigiosa Universidad de Harvard, en Estados Unidos, respondió a una tiktoker que dudó de la exigencia del recinto y confirmó que, efectivamente, es complejo estudiar allí.

Se trata de Vandie Dumaboc, una joven de 21 años oriunda de Temuco que en 2021 comenzó su educación superior en Norteamérica y que, desde entonces, ha contado sus experiencias y respondido dudas sobre cómo es la casa de estudios. Además, es la novena persona del país en cursar un pregrado en esta institución.

Ahora, la estudiante de neurociencia computacional utilizó sus redes sociales para hablar en torno al nivel de Harvard: “En lo personal te puedo decir que sí, la universidad acá es difícil“, comenzó señalando.

“Lo que sí no es difícil en la forma en que te lo muestran las películas o como te lo muestra la cultura pop”, añadió, explicando que “los profesores no son corta cabezas, no te van a tratar mal. Son mucho más comprensivos que un profesor promedio en Chile, así que eso a mí me encanta”.

Luego, se refirió al “perfil del estudiante de Harvard”: “No es el mismo que el del gringo promedio, porque los filtros de admisión son demasiado intensos como para que eso pase. Pero es muy difícil destacar acá porque el perfil es alguien que va a hacer más de lo que tú le pides“, sentenció.

Finalmente, reflexionó que “el tema de destacar se hace difícil porque estamos todos buscando hacer cosas más allá de lo que se nos pide. La gente es súper movida, pero igual es un ambiente intelectual súper enriquecedor“.

