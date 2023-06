“Para hacer tanta magia…”: Estudiante mostró todo lo que alcanza a comprar con beca Junaeb en supermercado

El monto que contempla la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) de la Junaeb actualmente es de $4o mil. Un aporte que sirve tanto para comprar en locales gastronómicos asociados, así como para adquirir productos para la despensa en supermercados.

Aunque eso sí, respecto de la compra de alimentos en el último caso mencionado, anteriormente había que considerar que éstos debían tener menos de dos sellos. Pero ahora, a partir del 2023, dicha restricción ya no está vigente.

Sin embargo, y ante las cifras de inflación que han resentido los precios de la canasta básica, una universitaria decidió dar a conocer la cantidad y el tipo de comida que puede comprar con la tarjeta Junaeb en un conocido supermercado.

“Aprovechando la Junaeb. Ya sé que hay muchos más súper, pero a mí me gusta ir al Jumbo. No me juzguen porfa (sic)”, expuso @giianii29 en la descripción del registro que se viralizó ampliamente en redes sociales.

¿Qué pudo comprar?

En total, lo que pudo comprar con la Junaeb fueron los siguientes productos:

Una botella de mostaza.

Un litro de vinagre

Un paquete de lentejas.

Cuatro paquetes de arroz.

Cinco paquetes de tallarines.

Tortillas para burritos.

Un litro de leche sin lactosa.

Una bolsa de yogurt.

Paquete de 20 vienesas.

Seis hamburguesas de vacuno.

Cinco croquetas de pollo.

Un paquete de galletas.

Una diversidad de reacciones fue la que generó este registro, ya que mientras algunos cuestionaban su elección de supermercado debido a los precios, otros sostenían que de igual forma había podido comprar bastante con este aporte.

“Como recomendación, compren en los mayoristas”, “fideos y arroz solos! qué rico”, “para hacer tanta magia con 40 mil, debes estudiar en Hogwarts…”, escribieron algunos usuarios en el video.

Mira el video a continuación: