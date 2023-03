“No hizo nada”: Estudiantes se viralizan con divertido video de joven que acusa a su compañera por no trabajar

Un divertido registro sobre dos compañeros de curso se ha hecho viral en redes sociales luego de que fuera publicado en una cuenta de TikTok.

El video muestra a dos jóvenes exponiendo una tarea frente al curso de su escuela en Ciudad de México. Pero todo terminó luego de que uno de los oradores acusara a su compañera de no haber colaborado en la preparación de la disertación.

“Pues en conclusión, mi compañera no hizo nada, no me ayudó en nada maestra”, acusó el estudiante de manera imprevista, frente a lo cual su compañera respondió: “Eso no es cierto, le estoy ayudando a presentar. Aparte estaba enferma”.

Pero la escolar no tenía en consideración lo que su colega tenía preparado para ella, pues de pronto la diapositiva mostró fotos de la acusada pasándolo de lo mejor en unas vacaciones en la playa. “Tan enferma que se fue a la playa, a un concierto, a vacacionar…”, dijo tras dejarla al descubierto frente a las risas de los compañeros de curso.

Los descargos de los protagonistas

El video no tiene una duración muy extensa, pero el asunto no quedó ahí, puesto que luego de haberse difundido el gracioso registro, los estudiantes implicados se grabaron para explicar lo sucedido.

La primera en hacerlo fue la acusada, quien señaló que “no sabía que me estaban grabando y pues la verdad me confié en que Jonatan era mi amigo y que me iba a dar chance, aún sin haber hecho nada”.

“Me dejó pasar y leer mis partes de las diapositivas, se pasó y eso no se hace con los amigos. Pero la verdad, me lo pasé bien en la playa, lo bailado quién me lo quita”, señaló después sin mostrar arrepentimiento.

Luego, el estudiante que debió hacer el trabajo solo también salió a dar sus declaraciones sobre la actitud que tomó al desenmascarar a su compañera.

“Teníamos una exposición desde hace un mes programada, a lo que yo le decía a mi amiga ponte a hacer algo que no me gusta que nos coma el tiempo, y ella ‘no no, al rato'”, reveló.

“Llega el último día y todo el tiempo se fue de vacaciones a la playa, a un concierto, se la pasaba con su novio (…) Total llega el día de exponer y que la expongo, porque realmente no es justo el hecho de que yo haya hecho todo y ella no haya hecho nada”, concluyó el joven.

A este momento, la primera parte del video donde la joven estudiante queda al descubierto tiene casi 9 millones de “me gusta” y 43 mil 500 comentarios.

“La maestra: ‘pues de que expuso, expuso’ JAJAJA”; “Ni Shakira se atrevió a tanto”; “Eso es exponer”; “Atrapadaaaa”; “Maravillosa jugada”; “JAJAJAJAJ FRÍO DE FRÍOS“; fueron algunos de los comentarios de los internutas.